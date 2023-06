Em que momento se deve pôr protector solar no rosto, antes ou depois da maquilhagem?

Ainda que, em muitas regiões do país, o sol tenha ficado por detrás das nuvens neste primeiro dia de Verão, a protecção solar não deve jamais ser esquecida, recomendam os dermatologistas. Afinal, a pele continua exposta aos raios ultravioleta. Nos últimos anos, a protecção do rosto, de Verão ou de Inverno, é uma das apostas das indústrias farmacêutica e cosmética, cujos produtos já não se ficam pelo simples creme ou óleo protector para espalhar no corpo.

Actualmente, além de ter o Factor de Protecção Solar (FPS) 30 ou 50 — o que significa que a pele está 30 ou 50 vezes mais protegida do que se não estivesse com protecção nenhuma —, o protector do rosto pode ter outras características, como ser adequado a peles oleosas ou acneicas; pode, ao mesmo tempo que protege do sol, ter ingredientes que permitem a correcção da hiperpigmentação, para ter uma pele mais uniforme; pode hidratar e restaurar a barreira cutânea das peles mais maduras; mas também pode proteger da luz azul dos ecrãs. Há ainda protectores matificantes e com cor, o que significa que podem ser usados como base de maquilhagem.

Quando pôr protector no rosto, antes ou depois da maquilhagem?

Se não se maquilha, esta pergunta não faz sentido. Se usa maquilhagem no seu dia-a-dia, então, há que saber que os laboratórios contactados pelo PÚBLICO recomendam que o protector solar seja posto no rosto depois da rotina de limpeza e hidratação da pele. Inês Mateus, responsável da L'Oréal Dermatological Beauty, dá um exemplo concreto: "Limpar a pele, aplicar um creme de contorno ocular, aplicar o sérum, seguido do creme hidratante (com ingredientes-chave activos para as diferentes necessidades), e terminar sempre com fotoprotecção FPS50+."

Ana Luísa Santos, farmacêutica dos Cantabria Labs, explica porque a aplicação deve ser no final: "No fim de toda a rotina, para que os filtros solares possam desempenhar as suas ‘tarefas’ de absorção, reflexão e/ou dispersão." O protector não deve ser misturado com outro produto hidratante ou de maquilhagem, pois a "tendência é aplicar menor quantidade e, como consequência, diminuir o seu nível de protecção", lembra o porta-voz da Klorane, por email.

O último passo da rotina de rosto deve ser a protecção solar, mas, no caso de incluir a maquilhagem, deve ser aplicado antes para aumentar a sua eficácia, referem a francesa Klorane e a espanhola Babé. "Primeiro, o protector solar e, em segundo, a maquilhagem. Contudo, ao longo do dia, deve ser realizada a reposição da fotoprotecção e devem usar-se produtos aptos para serem colocados após maquilhagem", explica Inês Mateus, da L'Oréal.

A rotina de rosto é diferente se estiver na praia ou na cidade?

Os laboratórios respondem que a grande diferença entre a praia e a cidade é a poluição. "Existe evidência científica sobre os efeitos nocivos que a poluição tem na nossa pele. Nesse sentido, as pessoas que estão na cidade devem privilegiar o escudo antipoluição, e usar produtos adequados com um elevado componente antioxidante", aponta Ana Luísa Santos, dos Cantabria Labs.

Inês Mateus lembra que, por norma, quem vai à praia tem uma rotina de beleza mais prática — limpeza de pele, sérum hidratante e protector solar FPS50+. Já uma consumidora na cidade apresenta "maior predisposição para rotinas mais completas".

No entanto, ressalva a Klorane, não é apenas na praia que estamos mais expostos ao sol. "A exposição prolongada vai diminuindo a capacidade de defesa da pele face às radiações solares e causa danos como os escaldões, envelhecimento precoce e aparecimento de manchas indesejadas", enumera. Em última instância, leva ao cancro da pele. Daí a importância do protector solar.

Com que periodicidade se deve usar o protector solar no rosto?

Não basta pôr de manhã, depois da rotina de limpeza e meia hora antes de sair de casa. As indicações das embalagens sugerem que repita a aplicação com frequência, ao longo do dia, tal como faz com o corpo. Esta varia de duas em duas horas — por exemplo, para marcas como a francesa Klorane ou a espanhola Heliocare —, ou de três em três, que é a proposta da Anthelios, da La Roche-Posay.

Os protectores de rosto devem ser "postos com uma periodicidade igual aos protectores de corpo, para garantirmos uma protecção eficaz ao longo do dia", recomenda Inês Mateus, que debaixo do chapéu da L'Oréal Dermatological Beauty tem marcas como a La Roche-Posay, SkinCeuticals e Vichy. "Usando um fotoprotector com cor, tratar-se-á de retocar a maquilhagem, reforçando a protecção solar", acrescenta Ana Luísa Santos, do laboratório responsável pela marca Heliocare.