Novo hotel de Barcelos é um antigo solar, revisto e aumentado: eis o Solar de Vila Meã

Um antigo solar, na Quinta de Vila Meã, foi requalificado e torna-se o novo hotel de Barcelos. O Solar de Vila Meã, nascido da requalificação do espaço histórico, localiza-se em Silveiros e inclui restaurante, spa e piscinas interior e exterior.

O boutique hotel, que marca esta segunda-feira a sua abertura oficial, parte do Solar de Vila Meã do séc. XIX, da família de José de Abreu Novais, que, entretanto, nas últimas décadas do séc. XX ficou praticamente "ao abandono", sublinha-se na apresentação do novo projecto. Em 2012, a quinta e solar foram adquiridos por José Joaquim Gonçalves, tendo-se dado início ao projecto de "remodelação e restauro" ao cuidado do arquitecto Fernando Jorge Dias.

É um "projecto familiar com o objectivo de devolver o Solar de Vila Meã à comunidade", refere-se. “Este momento representa a concretização de um sonho e o arranque de um novo desafio", diz Carla Rolanda, co-proprietária do hotel.

Foto Solar de Vila Meã dr

Apresentado como um "hotel de requinte", destaca os "detalhes de olaria na decoração", "o vinho produzido na própria quinta" ou a carta do restaurante Barro, onde se promete manter a tradição, mas com criatividade, numa "reinterpretação dos pratos regionais".

Sob o mote do Minho, "integrado na Natureza", "perto e longe de tudo" (a cerca de 30km do Porto, Braga ou Guimarães), o hotel junta de facto o "moderno e o tradicional", até porque além do solar, inclui novos espaços. São 16 quartos mais seis apartamentos duplex com entrada privada e equipados.

Foto Solar de Vila Meã dr

Além do restaurante e da chamativa piscina exterior, destaca-se também o spa, com serviços de massagens, jacuzzi e uma piscina interior, além do ginásio.

No site oficial, há propostas de alojamento, repartidas por várias tipologias, dos duplos e apartamentos a quartos de "luxo superior" no solar, de cerca de 170 a 400 euros por noite.