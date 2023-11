Carne, peixe e leite — assim comiam as mulheres e crianças na época romana em Lisboa

Pequenos fragmentos de ossos de outros tempos podem abrir grandes portas para o passado – incluindo para refeições. Foi isso que aconteceu com ossinhos de indivíduos da época romana encontrados em escavações em Lisboa. Através da sua análise, conseguiu saber-se o que comeram crianças e algumas mulheres e homens na época romana no actual território lisboeta. A dieta seria diversa e incluía carne de porco e de frango, peixe, ou leite e ovos. Mais: desvendou-se que o desmame era feito antes dos dois anos, o que é mais cedo do que aconteceu em períodos posteriores. Os resultados deste trabalho foram apresentados pela bioarqueóloga Alice Toso, na última sexta-feira, no 1.º Congresso Internacional Olisipo Entre Mares, em Lisboa.

