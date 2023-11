Na Turquia de Erdogan, há quem salve vinhas velhas e venda vinho sem falar dele

A história do vinho na Turquia tem tido muitos altos e baixos. Actualmente, as leis proíbem qualquer publicidade, mas os produtores resistem e o sector dá sinais de uma nova vitalidade.

A história do vinho na Turquia é uma odisseia de persistência e de capacidade de sobrevivência. Tal como as vinhas velhas resistem, espalhadas por diferentes regiões do país, a vontade de fazer vinho revela-se mais forte do que todos os obstáculos. Levon Bagis e Umay Çeviker são dois dos maiores conhecedores desta história e, entre outras coisas, com os projectos Yaban e Heritage Vines of Turkey, são também dois dos principais protagonistas do actual renascimento do vinho turco.