Com uma crise política inesperada a abrir a oportunidade para acabar com o ciclo de oito anos na oposição, o PSD tenta dar o tudo por tudo no congresso extraordinário deste sábado para lançar Luís Montenegro como candidato a primeiro-ministro. Em declarações ao PÚBLICO, o líder do PSD assume que os congressistas “trarão reflexões importantes e uma vontade de combater este Partido Socialista cada vez mais radicalizado e que foi absolutamente incompetente”.