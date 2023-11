Braga em Risco prossegue com exposições, lançamentos de livros e oficinas

Neste segundo fim-de-semana do encontro de ilustração, destaque para a presença do artista mexicano Gabriel Pacheco, um dos mais de cem que se inspiraram no tema “sonho” e coloriram Braga.

Até 30 de Novembro, há exposições para ver em dez espaços distintos da cidade de Braga, num programa diversificado que no total contabilizará 81 actividades. Desde 18 de Novembro que se realizam oficinas de ilustração, conversas com autores, cinema de animação, visitas guiadas, mercado de artes, apresentação de livros.

“A edição mais inclusiva, solidária e descentralizada de sempre”, diz Pedro Seromenho, curador do encontro. E informa: “Esta edição inova com as sinopses das mostras em braille e algumas das personagens esculpidas em madeira para as pessoas cegas ou de visão reduzida também poderem desfrutar do encontro.”

Foto “Esta edição inova com as sinopses das mostras em braille e algumas das personagens esculpidas em madeira para as pessoas cegas ou de visão reduzida também poderem desfrutar do encontro”, informa Pedro Seromenho, curador do Braga em Risco DR

O escritor e ilustrador realça as exposições: “Braga 22x22 — Braga Sonhada, que se funde com a PIM! — O Poder de Imaginar, e de onde nascem cinco trabalhos novos. Poderão visitar a colectiva dos alunos de Mestrado em Iustração e Animação (Instituto Politécnico do Cávado e do Ave), a de Cerâmica Ilustrada e a do colectivo Paws, com este último a reverter o valor dos seus trabalhos para associações de defesa dos animais.”

Argentina e México vieram a Braga

Pedro Seromenho afirma que se trata de “um evento abrangente e internacional”, destacando as “exposições individuais dos ilustradores portugueses premiados André Letria e Ana Ventura, onde também marcam presença a luso-argentina Valeria Docampo e o mexicano Gabriel Pacheco”. Estes “dois nomes sonantes da actualidade” da ilustração têm exposições individuais, lançamento de livro, conversa e workshops.

Valeria Docampo esteve em Braga no fim-de-semana de abertura do encontro, Gabriel Pacheco estará neste domingo, às 15h, à conversa, “em formato de entrevista descontraída”, com Pedro Seromenho na Salão Medieval da Reitoria da Universidade do Minho, seguindo-se uma oficina orientada pelo artista, às 16h30, no Mercado Municipal, para público infanto-juvenil.

Foto Sonho, do artista plástico mexicano Gabriel Pacheco. Um dos convidados internacionais do Encontro de Ilustração de Braga Gabriel Pacheco

Este sábado, 25 de Novembro, começou com a oficina orientada por Raquel Costa e dirigida a crianças, partindo do universo visual do livro Marcelo, Marmelo, Martelo, com texto de Ruth Rocha (editado pela Tinta-da-China).

Às 14h30, o mesmo título será apresentado no Salão Medieval da Reitoria da Universidade do Minho. Às 15h, no Mercado Municipal, Soraia Oliveira desafia os miúdos com mais de oito anos a ilustrar a frase “ninguém é de ninguém”. O pretexto é o livro Ninguém, com texto de Pedro Seromenho (edição da Paleta de Letras), que será apresentado às 21h, no Salão Medieval da Reitoria da Universidade do Minho.

A tarde será preenchida com a oficina de Carlo Giovani, Mãos de Carvão (16h30, Mercado Municipal), antecedida pela apresentação de O Feiticeiro do 4.º Esquerdo, com imagens do ilustrador e texto de Vânia Calado (Editora Poets and Dragons). Elisabete Rosa-Machado fará a apresentação na Reitoria da Universidade do Minho.

Foto Pedro Seromenho, curador do Braga em Risco, com a ilustradora Valeria Docampo na exposição dos seus trabalhos para Alice no País das DR

Por último, Pedro Seromenho orgulha-se de ter editado O Canto da Serra-Mãe, escrito por Estefânia Surreira e ilustrado por Dina Sachse (Paleta de Letras). A apresentação do livro realiza-se neste domingo às 14h30 (Reitoria), seguida de uma actividade com a ilustradora sob o mote Oficina com Asas (15h30, Mercado). Pelo sonho é que vamos…