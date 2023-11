Final feliz: 736 de ovos de tartaruga destinados a “petiscos de bar” foram resgatados

Um rapto em massa numa praia idílica da Costa Rica terminou com um final feliz - mais precisamente 736 finais felizes. Os caçadores furtivos roubaram centenas de ovos de tartarugas marinhas de ninhos ao longo da costa sul da Costa Rica, um refúgio crucial para as tartarugas oliváceas, verdes e de pente e outras tartarugas marinhas em perigo crítico de extinção. Os invasores dos ninhos planeavam vendê-los como "petiscos de bar" antes de os ovos serem recuperados pela Guarda Costeira Nacional da Costa Rica, de acordo com o Ministério da Segurança Pública do país. Os ovos de tartaruga são frequentemente (e erroneamente) considerados afrodisíacos.

Cerca de 200 ovos foram devolvidos aos ninhos ao longo das praias de areia preta de Punta Banco, e mais de metade dos ovos já tinham eclodido, segundo a imprensa local. As tartarugas recém-nascidas conseguiram chegar ao oceano no sábado.

Foto GettyImages

As tartarugas marinhas resgatadas, e seus irmãos não eclodidos, ainda enfrentam um desafio letal. Os cientistas estimam que a probabilidade de uma tartaruga marinha bebé sobreviver até à idade adulta é de 1 em 1000 a 1 em 10.000, devido ao emaranhamento em redes, à destruição do habitat, à poluição, à caça furtiva e às alterações climáticas. Este facto fez da Costa Rica um dos refúgios mais importantes do mundo, uma vez que as tartarugas marinhas lutam para recuperar após séculos de exploração.

Desde a década de 1950, o país tem sido pioneiro na conservação das tartarugas marinhas, declarando as principais praias de nidificação como áreas protegidas, bem como requalificando antigos caçadores furtivos como guias turísticos e investigadores. Cinco das sete espécies de tartarugas marinhas do mundo voltam para desovar nas praias da Costa Rica, de acordo com a Oceanic Society. Em Punta Banco, conservacionistas, a guarda costeira e os moradores locais colaboram desde 2004 para oferecer protecção 24 horas por dia para evitar que os ovos cheguem ao mercado negro, segundo a imprensa local.

Foto Jason Edwards/ GettyImages

No início deste ano, o Panamá concedeu às tartarugas marinhas o direito legal de se desenvolverem num ambiente saudável, parte de um movimento crescente para conceder aos animais protecções legais normalmente reservadas aos humanos. Os defensores das tartarugas marinhas têm usado esta nova vantagem legal para exigir maiores salvaguardas numa altura em que muitas espécies enfrentam grandes ameaças ambientais.