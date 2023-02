Tartarugas marinhas: quando um caçador furtivo se transforma em protector

Armado com um pau de madeira, um balde e um foco de luz, o operário da construção filipina Johnny Manlugay caça todas as noites os ovos das tartarugas marinhas nas praias intocadas da província de La Union, no norte do país.

O jovem de 55 anos de idade pode facilmente detectar locais de nidificação, tendo sido treinado na sua juventude pelo seu avô para saber como seguir os animais e os seus ovos, que a sua família comercializava na altura ou comia.

Mas os seus dias de roubo de ovos acabaram. Agora, Manlugay usa as suas capacidades na protecção das tartarugas marinhas nas praias da província frequentadas pela espécie ameaçada de extinção da tartaruga-oliva para construir locais de nidificação.

"Aprendi a amar este trabalho", confessa Manlugay, que costuma andar acompanhado pelos seus dois cães. "Não sabíamos que a caça furtiva era ilegal e que não devíamos comer ovos e carne de tartaruga.”

Agora, Johnny Manlugay transfere cuidadosamente cada ovo para o seu balde, juntamente com alguma areia dos ninhos de tartarugas, para ser entregue ao grupo que lidera um programa de conservação nas praias, Coastal Underwater Resource Management Actions (CURMA).

As cinco espécies de tartarugas marinhas encontradas no arquipélago filipino - tartaruga-verde, tartaruga -de-pente, tartaruga-comum, tartaruga-de-couro e tarataruga-oliva - estão em perigo de extinção.

Abatidas pelos seus ovos, carne e cascas, as tartarugas, ou "pawikan" como são chamadas, também enfrentam ameaças do comércio, caça, perda de habitat e alterações climáticas.

Mas o esforço de conservação estabelecido em 2009 transformou os caçadores furtivos de tartarugas marinhas em aliados, oferecendo incentivos e formação para ajudar a salvar milhares de tartarugas e impedir que os seus ovos acabem em mercados e em pratos.

"Falámos com os caçadores furtivos, e afinal a caça furtiva era apenas mais um meio para eles ganharem a vida", conta Carlos Tamayo, o director de operações do programa. "Eles não tinham escolha".

As tartarugas marinhas põem em média 100 ovos a um ninho, enquanto o número de ninhos varia entre 35 e 40 em cada estação, que vai de Outubro a Fevereiro.

Carlos Tamayo acrescentou que o número de tartarugas terá duplicado durante o primeiro ano da pandemia do coronavírus. Numa altura em que a doença limitava as pessoas dentro de casa, houve um ressurgimento em muitos aspectos da actividade animal.

"Só na época passada, por exemplo, tivemos 75 ninhos e libertamos perto de 9000 crias", contabiliza Tamayo.

Os voluntários recebem 20 pesos (0,34 euros) por cada ovo recolhido, ou seja, quatro vezes mais do que poderiam ganhar com a sua venda. Os ovos são transferidos para a incubadora do programa para serem enterrados de novo em áreas protegidas.

O antigo caçador furtivo Jessie Cabagbag, que também cresceu a comer carne de tartaruga e ovos, disse que o rendimento extra da recolha de ovos fez uma grande diferença na sua família, que depende principalmente da pesca para a sua subsistência.

"Os incentivos ajudam-nos a pagar a nossa conta de comida e electricidade. Quando tive sorte, pude poupar e utilizá-lo para comprar um triciclo que utilizo (para transportar passageiros) quando não podia ir pescar, o que é outra fonte de rendimento", acrescentou ele.

Jessie Cabagbag, cuja esposa e filho de sete anos o acompanham na patrulha da praia de La Union de Bacnotan, entregou mais de 1000 ovos à CURMA desde Outubro. "Parei a caça furtiva quando nos submetemos a treinos e foi-me ensinado que o que temos feito é ilegal, e que estas espécies de tartarugas estão em perigo", disse o jovem de 40 anos.

Os turistas juntam-se ao espectáculo das crias cinzentas azuis a correr loucamente pela praia inclinada para chegarem à água depois de serem libertadas. Esta transformação trouxe uma enorme alegria a Jessie Cabagbag. "Estou verdadeiramente orgulhoso. Até os nossos vizinhos apreciam o que eu faço, porque não é fácil. Estou feliz por poder contribuir para a conservação do "pawikan"".