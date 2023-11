Carneiro e Adrião insistem em debates. Pedro Nuno recusa até os internos

O candidato à liderança do PS José Luís Carneiro insistiu nesta sexta-feira na realização de debates com os seus adversários socialistas, alegando querer discutir temas como a política externa portuguesa e as guerras na Ucrânia e no Médio Oriente. Se Daniel Adrião aplaude e também reforçou o pedido por carta aos dois adversários, do lado de Pedro Nuno Santos a resposta vai continuar a ser um rotundo ‘não’.

