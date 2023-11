Costa vira ministro das Infraestruturas e mostra pressa em lançar concursos

E do nada surgiu uma inesperada crise. A mais grave de todas as que afectaram os governos de António Costa, empurrando o país para eleições antecipadas.

Quem diria no último episódio que, duas semanas depois, António Costa seria também o responsável pela pasta das Infra-estruturas de um Governo a prazo e com data de fim marcada.

O país volta a escolher um novo rumo ou a continuidade, mas com caras novas. Para já, Portugal entra em contra-relógio. O processo orçamental vai até ao fim. E o lançamento dos concursos para a primeira fase da alta-velocidade Porto-Soure, como será? E o que acontecerá com Porto-Vigo e com Soure-Carregado?

Com o Natal à porta, a CP pede comboios novos no sapatinho e que a IP não se atrase mais com as obras. Portugal precisa.

Com eleições à porta, a pressa de fazer acontecer pode ser o quanto baste que não chegou para concluir os projectos que se arrastam sem prazo de conclusão nos últimos anos, mas é certo que a necessária clarificação eleitoral dos portugueses não deve passar à margem do debate: que mobilidade queremos ter no final desta década?

Siga o programa Sobre Carris no Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Escreva à equipa do Sobre Carris através do email: comboios@sobrecarris.pt