Letícia Maura quis “explorar novos caminhos criativos” num disco chamado Try Me

Segundo álbum a solo de uma cantora brasileira radicada em Lisboa, Try Me chega esta sexta-feira às plataformas digitais e às lojas. A estreia, ao vivo, será no Teatro da Comuna, no dia 2 de Dezembro.

Cantora, compositora, escritora e poeta, Letícia Maura nasceu em São Paulo mas desde há alguns anos escolheu Lisboa para viver. A solo, lançou em 2019 um primeiro álbum, Poetic Collage, e esta sexta-feira publica o segundo, Try Me, disponível nas plataformas digitais e também em vinil.

É um álbum que ela define deste modo, no texto que acompanha o lançamento: “Try Me é um convite para alguém ficar comigo, mas não só. É também uma conversa comigo mesma, um ‘auto-convite’ para experimentar-me também, e explorar novos caminhos criativos na ideia de casar poesia e música. E é com prazer que abraço os sons electrónicos porque conseguem conduzir-me para um lugar muito emotivo, muito intenso. Sinto-me muito inteira nesse novo álbum.”

Ainda no Brasil, Letícia foi jornalista, mudando-se depois para Paris, onde trabalhou durante duas décadas anos como jornalista na RFI - Rádio France Internacional. E foi ainda em Paris que, antes de se lançar a solo como cantora, gravou dois álbuns em duo com o músico francês Thomas Ferrière, sob o nome de São Paris: Movimento (2007) e Lá (2008). Um ano depois do segundo disco, 2009, a dupla separou-se e Letícia experimentou uma espécie de “travessia do deserto”, dedicando-se durante oito anos apenas à escrita e à composição, afastada dos palcos. É desse período que data o seu livro Casa 12, em prosa mas assumindo uma ligação à poesia desde a infância, expressa noutros dois livros seus, estes de poesia: Espelho Eu e Poemas de Candeia.

Foto A capa do disco

O álbum que agora publica, Try Me, é composto por oito temas, escritos em português e em inglês (Try me, Pista azul, Pink hair, Mount Fuji, Enigma, Segunda-feira, Nervous e Winter surfer), e assume-se como “mais electrónico” do que o anterior, Poetic Collage. Gravado em Lisboa, em Abril de 2023, o disco (produzido pela jovem produtora e também compositora Vivian Kuczynski, que co-assina um dos temas com Letícia, Pink hair) conta com dois músicos convidados: Alejandro Barrios, que toca koto (um cordofone japonês) em Mount Fuji; e Vitor Zafer, que assegura as cordas (violinos, viola, violoncelo) em Winter surfer. O concerto de lançamento no Teatro da Comuna, em Lisboa, no dia 2 de Dezembro, às 22h, contará com a participação do músico brasileiro Gabriel Muzak.