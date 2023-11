Parlamento começa a votar versão final do Orçamento já em clima de campanha

Crise política marca recta final do Orçamento do Estado para 2024. PAN e Livre ainda estão em conversações com o Governo e mantêm sentido de voto final em aberto.

Há quase um mês, o primeiro-ministro dava um toque de ironia à discussão do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) atribuindo a João Galamba o encerramento do debate na generalidade. O ministro, que foi o centro da desavença entre São Bento e Belém, fez sorrir a maioria socialista ao citar um elogio do Presidente da República ao exercício orçamental. Esta quinta-feira, quando arranca a fase final da especialidade, António Costa está demissionário, Galamba já não é ministro e foi constituído arguido na Operação Influencer, e os partidos preparam-se para eleições antecipadas. E o PS já deu sinais de que vai a jogo nas legislativas ao recuar no agravamento do IUC (Imposto Único de Circulação). O debate e as votações dos próximos dias deverão reflectir isso mesmo: um clima de campanha eleitoral.