Operação Influencer: Galamba pressionou Brilhante Dias para violar a lei, mas este não cedeu

João Galamba é escutado a dizer que Augusto Santos Silva iria falar com António Costa para se alterar a classificação do terreno de Sines para permitir a construção do centro de dados da Start Campus.

O actual líder da bancada socialista e ex-secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, foi alvo de alguma pressão de João Galamba no pedido de alteração da classificação de um terreno no âmbito do processo de licenciamento do mega centro de dados Sines 4.0, mas não terá cedido.