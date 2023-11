PS apresenta proposta para eliminar subida do IUC

O ministro das Finanças deixou nas mãos da bancada do PS a concretização, ou não, do agravamento do IUC e os deputados socialistas, sabe o PÚBLICO, decidiram retirar essa medida do Orçamento para 2024

Depois de tanta polémica com uma petição com mais de 400 mil subscritores e recados do Presidente da República à mistura, o grupo parlamentar do PS decidiu eliminar o agravamento do Imposto Único de Circulação (IUC) previsto na proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), soube o PÚBLICO.