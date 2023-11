No dia em que recebeu o apoio do antigo dirigente socialista, Pedro Nuno Santos explicou não querer debates televisivos com José Luís Carneiro para “não dar argumentos à direita”.

Depois de Francisco Assis, Pedro Nuno Santos somou nesta quinta-feira o apoio do “segurista” Álvaro Beleza na disputa pela liderança do PS. Se o apoio de Assis foi selado durante um almoço, também agora os termos do apoio prenunciado do médico e socialista Álvaro Beleza foram cozinhado durante um almoço.