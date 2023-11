Eleições directas no PS: Pedro Nuno Santos em vantagem, Carneiro soma apoios de peso

Das 21 federações do partido, mais de dezena e meia está com o ex-ministro das Infra-Estruturas. Bragança firme no apoio ao ministro da Administração Interna, que assegurou figuras relevantes no PS.

A contagem das espingardas no aparelho do PS para as eleições directas já começou. Apontado como o sucessor natural de António Costa, Pedro Nuno Santos parte para o combate interno que decorre nos dias 15 e 16 de Dezembro com o apoio da larga maioria dos líderes federativos, bem como de nomes como Manuel Alegre ou Francisco Assis. Já José Luís Carneiro, com menor apoio nas estruturas locais do partido, tem somado o apoio de notáveis socialistas, desde logo, como noticiou o PÚBLICO, Santos Silva, José António Vieira da Silva, Fernando Medina ou Jorge Lacão.