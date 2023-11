Em defesa de Nuno Lopes, que não conheço de lado algum

A grande vantagem do sistema judicial americano é a sua transparência. As queixas são colocadas na Net, toda a gente as pode ler, são sucintas, escritas em inglês escorreito e não é preciso ter frequentado Direito para as compreender. A queixa da cineasta A.M. Lukas contra Nuno Lopes, por alegada violação em Abril de 2006, tem apenas 13 páginas e demora 15 minutos a ler. Devo dizer que é extremamente difícil sair desse exercício convencido de que Nuno Lopes é um violador.

