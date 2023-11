Processado por violação num tribunal em Nova Iorque, Nuno Lopes refuta acusações

Um processo judicial instaurado pela argumentista e cineasta Anna Martemuci, conhecida como A. M. Lukas, deu entrada na segunda-feira, 20 de Novembro, num tribunal de Nova Iorque contra o actor português Nuno Lopes, acusando-o de “a ter drogado e violado” a 28 de Abril de 2006, noticiou nesta segunda-feira o jornal Daily Mail.

Em comunicado colocado nas suas redes sociais, o actor Nuno Lopes refuta "todas as acusações" que lhe são feitas e diz esperar “que este caso seja prontamente esclarecido e julgado justamente pelas autoridades competentes”, acrescentando que nunca terá “medo de agir judicialmente contra qualquer pessoa que tente difamar” o seu "bom-nome”. Conhecido pelas suas interpretações nos filmes de Marco Martins Alice e São Jorge (com que recebeu o prémio de melhor actor no festival de Veneza, em 2016), e também, mais recentemente, pela sua interpretação de Jaime nos filmes de João Canijo, Mal Viver e Viver Mal, Nuno Lopes entrou também em séries de produção nacional, como Sara e Sul, e em 2020 interpretou a personagem Boxeur em White Lines, do serviço de streaming Netflix.

A. M. Lukas, realizadora do filme Hollidaysburg e da curta-metragem One Cambodian Family Please for My Pleasure​, alega ter conhecido o actor português numa festa de estreia do filme Journey to The End of the Night, no Festival de Cinema de Tribeca, em Nova Iorque. Nessa noite, afirma ter apenas consumido alguns copos de vinho, mas com o passar do tempo começou a sentir o seu corpo "invulgarmente pesado". “Lukas nunca imaginou que a noite terminaria como terminou: a perder a consciência e a ser violada por um colega da indústria cinematográfica”, lê-se na queixa disponibilizada online pelo tribunal e na qual A.M. Lukas afirma "não ter tido sexo consentido com Mr. Lopes" e ter ido no dia seguinte ao hospital, tendo também apresentado queixa de violação na polícia.

Explica o Daily Mail que este processo deu entrada na segunda-feira, três dias antes de terminar “o prazo para a apresentação de queixas ao abrigo da Lei dos Sobreviventes Adultos do Estado, que temporariamente renuncia ao estatuto de limitações para acções contra crimes sexuais históricos”. Tinha sido dada a janela adicional de um ano para se instaurarem processos judiciais por abuso sexual, mesmo quando os prazos de prescrição já tinham expirado.

A acção judicial agora interposta alega que foi dada a Nuno Lopes “a oportunidade de assumir a responsabilidade pelos seus actos: de reconhecer o que fez, de responder por isso e de pedir desculpa". E conclui: "Recusou-se imediatamente a fazê-lo e comunicou, em termos inequívocos, que nunca reconheceria qualquer acto ilícito".

O actor português confirma, no citado comunicado que fez chegar às redacções e que também disponibilizou na sua rede social de Instagram, que recebeu com “surpresa e choque” uma carta vinda dos Estados Unidos por parte dos advogados de A. M. Lukas, pedindo-lhe que propusesse uma quantia monetária para ver este caso terminado, e um pedido de desculpas. “Rejeitei ambos”, esclarece.

“Sou moralmente e eticamente incapaz de cometer os actos de que me acusam. Jamais drogaria alguém e jamais me aproveitaria de uma pessoa incapacitada, quer por excesso de álcool ou por influência de quaisquer outras substâncias. Nem hoje, nem há 17 anos”, acrescenta o actor, que na época, há 17 anos, era estudante de representação em Nova Iorque.

“Tenho o maior respeito e solidariedade por todas as vítimas de qualquer tipo de violência”, prossegue, dizendo estar “de consciência absolutamente tranquila, mas ciente das consequências gravíssimas que este caso representa" e de que a "decisão de recusar um acordo confidencial e avançar publicamente para tribunal aporta consequências" para a sua "reputação quer pessoal quer profissional”.