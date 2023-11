Qatar e a trégua no Médio Oriente: a utilidade de um país equidistante

Só há um país que poderia abrigar a maior base militar norte-americana no Médio Oriente e, ao mesmo tempo, acolher o quartel-general político do Hamas, um movimento que os Estados Unidos consideram uma organização terrorista. E é por isso que o Qatar estava numa posição privilegiada para assumir as negociações que acabaram por culminar no acordo que permitirá tirar de Gaza 50 crianças e mulheres raptadas a 7 de Outubro e libertar das cadeias israelitas 150 palestinianos, a maioria adolescentes, incluindo 13 mulheres.

