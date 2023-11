Sexta na TV: circularidade, Olympia e outras sagas

CINEMA

Eu, Tonya

Nos Studios, 17h25

Um drama biográfico, em estilo mockumentary, escrito por Steven Rogers e realizado por Craig Gillespie. Margot Robbie (que também produz) encarna Tonya Harding, patinadora que vê a carreira desabar por causa de um escândalo. O filme ganhou um dos três Óscares para que foi nomeado: melhor actriz secundária para Allison Janney, que interpreta o papel da mãe da atleta.

O Exorcista do Vaticano

TVCine Top, 21h30

Filme de terror sobrenatural dirigido por Julius Avery, com Russell Crowe como Gabriele Amorth, o padre fundador da Associação Internacional de Exorcistas.

Matrix

AXN, 22h

O mundo em que vivemos não passa de uma ilusão. É uma reprodução controlada por uma organização que se serve da energia humana para perpetuar o domínio global. Mas um grupo de resistentes descobriu um pirata informático capaz de a derrotar.

Com Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss e Laurence Fishburne nos papéis principais, este revolucionário périplo sci-fi afirmou o talento das irmãs Wachowski, que também realizaram as sequelas que marcaram o início do milénio. Estas vão para o ar logo a seguir: Matrix Reloaded, às 00h29, e Matrix Revolutions, às 2h49.

Velocidade Furiosa

Fox, 22h15

Conta-rotações no vermelho, turbo ligado, derrapagens controladas, proezas impossíveis, irmandade a toda a prova e a ocasional pitada romântica têm feito o êxito da saga, que já vai em dez capítulos e um 11.º a caminho. Os oito primeiros vão andar na Fox até domingo, a começar pela sessão dupla de hoje: primeiro, o filme que inaugurou o fenómeno, em 2001; às 00h16, a sequela Velocidade + Furiosa, de 2003.

The Doors - O Mito de Uma Geração

Fox Movies, 2h45

Val Kilmer cola-se à pele de Jim Morrison, num filme que é mais do que a sua biografia ou dos The Doors. O realizador Oliver Stone recria um tempo que foi o seu e de uma geração inteira, dos tempos da utopia à perda da inocência. Meg Ryan, Michael Wincott, Randall Jahnson e Kathleen Quinlan juntam-se ao elenco.

DOCUMENTÁRIOS

Going Circular

Odisseia, 18h15

Estreia. Se cada resíduo for encarado não como um desperdício mas como uma oportunidade, estamos perante a ideia de circularidade. É um conceito económico que aplica a ética ao consumo. Que quer converter e regenerar, em vez de deitar fora.

Pode parecer tão simples e natural como nos ensinou Lavoisier. No entanto, enfrenta obstáculos e dificuldades de implementação nas empresas, nas mentalidades e na vertigem de um dia-a-dia engolido pelo sistema capitalista, mesmo com a emergência climática à porta. Este documentário mostra que é possível.

As soluções revelam-se a partir das experiências de quatro visionários, com pistas concretas para revolucionar esta matéria em várias frentes: o inventor e cientista James Lovelock, a bióloga Janine Benyus (especialista em biomimética), o engenheiro e arquitecto Arthur Huang e o investidor John Fullerton.

Olympia

TVCine Edition, 22h

O especial Grandes Artistas termina hoje com a estreia deste filme sobre a actriz americana Olympia Dukakis (1931-2021). A sua paixão era o teatro e foi no palco que desenvolveu uma longa carreira desde o final dos anos 1950, mas seriam os papéis em várias comédias românticas – como Feitiço da Lua, que lhe valeu o Óscar – que a inscreveram na memória colectiva.

O documentário de Harry Mavromichalis não se limita à figura pública. Oferece também uma perspectiva do percurso pessoal, graças ao “acesso sem precedentes a Olympia, à sua família e à história da sua vida”.

MÚSICA

Lura - 25 Anos de Carreira no Coliseu dos Recreios

RTP2, 3h18

Lura nasceu em Portugal, mas foi na música de Cabo Verde que se reconheceu e destacou. Encontramo-la entre a tradição das mornas, a sedução do R&B, a envolvência do jazz e a força da pop.

Em 2021, celebrou o 25.º aniversário da carreira. Marcou a festa para 12 de Novembro, no Coliseu dos Recreios (Lisboa). Ao palco levou temas como Na ri na, Nha vida ou Moda bô, lado a lado com novidades do novo álbum que já estava a preparar. Chegou aos escaparates há dois meses, com o título Multicolor.