Como lidar com um colega de trabalho tóxico? Ouve aqui

Neste episódio do Como lidar, a psicóloga Teresa Espassandim dá-nos estratégias para lidar com aquele colega que não pára de nos importunar.

Ter um colega de trabalho tóxico pode tornar os dias num inferno. Piadinhas, mexericos, berros à primeira oportunidade. Visualizaste alguém? Então, calma. Há formas de lidar com a situação.

A psicóloga Teresa Espassandim ajuda-nos a criar estratégias para lidar com a situação. Sem berros ou respostas na mesma moeda: pelo contrário, com pedidos explícitos. Falar com a chefia apenas em último recurso e levar sempre uma solução preparada.

Este é o sexto episódio do podcast Como Lidar, e repetimos um disclaimer: também não sabemos. Mas tentamos descobrir. Como lidar com a ansiedade financeira, com um colega de trabalho tóxico ou com a morte? Pedimos ajuda a psicólogos para resolver problemas que acontecem a (quase?) todos e ajudar a cuidar da saúde mental.

E também te queremos ouvir a ti: se não sabes como lidar com algum problema, fala connosco.

