“São situações extremas.” Um quinto das crianças até aos 15 anos vive numa família pobre

No Dia Universal dos Direitos da Criança, a Pordata traça um retrato das crianças e jovens que vivem em Portugal. Hoje, são cerca de 1,3 milhões, menos um milhão do que há 50 anos.

Portugal é o país da União Europeia onde mais crianças entre os três e os seis anos passam 30 ou mais horas por semana no infantário. Se, no país, essa percentagem chega aos 87,2%, a média dos países da União Europeia (UE) fica-se pelos 53%. Pode haver várias explicações que justifiquem este cenário, mas, para a directora da Pordata, Luísa Loura, há uma ligação directa com a longa jornada de trabalho dos pais, as baixas remunerações e a necessidade de trabalhar mais para conseguir fazer face a todas as despesas.