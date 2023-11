Lobo Xavier diz que Costa pediu a Marcelo para “saber se era um obstáculo à defesa dos arguidos”

O advogado António Lobo Xavier, conselheiro de Estado e um dos intervenientes no programa O Princípio da Incerteza, na CNN, deu neste domingo mais algumas informações sobre o que terá levado António Costa a pedir a demissão do Governo, no dia em que um gabinete da residência oficial do primeiro-ministro foi alvo de buscas.

"O Presidente da República, perante uma situação em que o primeiro-ministro lhe disse que estava a considerar fortemente a demissão – aliás, não vou falar disso, porque me parece que essa parte é que é confidencial –​ por várias razões que não tinham que ver com a ligação do processo a ele, pediu ao Presidente para saber se de facto ele era um obstáculo à defesa dos arguidos, se ele era um problema para a defesa dos arguidos", desvendou Lobo Xavier.

A versão adiantada pelo conselheiro de Estado no programa da CNN Portugal parece contrariar a ideia de que a justiça apenas tem "conversado" com António Costa através da comunicação social, conforme disse o próprio. “Depois do segundo comunicado da PGR, ficou claro que não existe autonomia do meu processo. Apesar de seguir num foro separado, vai ter o andamento do conjunto do processo. Ficou claro o que significou: durará muito e muito tempo. Se for diferente, ficarei a saber pela comunicação social que é o meio de comunicação que a justiça tem mantido comigo”, queixou-se o ainda primeiro-ministro.

António Lobo Xavier explicou que, embora noutros tempos a procuradora-geral da República falasse com o ministro da Justiça, neste momento isso não acontece. "A única pessoa com quem a procuradora pode falar sobre o funcionamento do órgão a que superintende é com o Presidente. O primeiro-ministro não pode falar directamente com ela e, por isso, o Presidente chamou-a", contou. "O Presidente pediu à procuradora para conversar com ele e nessa conversa verificou-se que o primeiro-ministro era também alvo de um inquérito que corria no Supremo."

Na interpretação de Lobo Xavier, isso "foi importante para o primeiro-ministro" e para as suas decisões — o que dá a entender que terá sido assim que Costa ficou a saber do processo. O advogado sugeriu ainda que Costa tinha já a intenção de pedir a demissão "por várias razões que não tinham que ver com a ligação do processo" à sua pessoa, mas não deu mais detalhes, dizendo que lhe parecia "que essa parte é que é confidencial".

Mesmo antes de o programa, que conta ainda com José Pacheco Pereira e Alexandra Leitão como comentadores, Lobo Xavier acrescentou: "Do ponto de vista pedagógico, pessoas de alta responsabilidade política não podem pôr-se aos gritos contra o inquérito só porque o inquérito as atinge a elas." E concluiu: "Todos queremos saber, mas no tempo em que a justiça decide essas coisas."

O Princípio da Incerteza é um programa da CNN Portugal e da TSF, que é emitido aos domingos à noite.