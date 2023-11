Direita critica poder do novo “super-ministro”, Félix Bolaños, que assume a pasta da Justiça mantendo a da Presidência e dos Assuntos Parlamentares. Confirmada ausência do Podemos no executivo.

Pedro Sánchez vai liderar um Governo mais de continuidade do que de renovação, com mais políticos do que técnicos, ainda mais centrado no PSOE e no seu líder do que o anterior, novamente com mais mulheres do que homens e preparado tanto para o diálogo e para as negociações como para aguentar os duros embates que se antecipam com o Partido Popular, principalmente em torno da Lei da Amnistia aos acusados e condenados do processo independentista catalão.