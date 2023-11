Portuguesa Marina Machete ficou no top 20 do concurso Miss Universo

Após fazer história como a primeira mulher trans a vencer o concurso Miss Portugal, Marina Machete foi também a primeira a chegar ao top 20 no concurso Miss Universo. O concurso já havia recebido a espanhola Angela Ponce, em 2018. A edição deste ano contou também com outra mulher trans, a holandesa Rikkie Valerie Kollé.

O concurso Miss Universo passou a aceitar candidaturas de pessoas trans em seguimento da polémica expulsão da canadiana Jenna Talackova, em 2012. Hoje, o concurso de beleza é da responsabilidade da empresária tailandesa Anne Jakkopong Jakrajutatip, mulher e activista trans que comprou a organização responsável no ano passado.

Na final do último sábado, 18 de Novembro, que aconteceu em San Salvador, El Salvador, a coroa foi para Sheynnis Palacios. A Miss Nicarágua é agora a 72.ª Miss Universo. A próxima edição será no México, em 2024.

Depois do anúncio da vitória no concurso português, a 5 de Outubro, Marina Machete foi alvo de várias críticas, como a de Miguel Sousa Tavares e José Alberto Carvalho no Jornal Nacional da TVI. Ao mencionarem o premiar de “várias operações plásticas e medicina molecular”, o comentador e o jornalista referiram que nunca casariam com a representante de Setúbal, de 28 anos. ​

