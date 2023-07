Mulher transgénero vence pela primeira vez Miss Holanda e é candidata a Miss Universo

O concurso Miss Universo vai voltar a ter uma candidata transgénero, depois de, em 2018, a espanhola Angela Ponce ter inovado ao se tornar a primeira transgénero a desfilar entre as mais belas do mundo.

Rikkie Valerie Kollé, de 22 anos, foi eleita, nesta sábado, Miss Holanda, na 94.ª edição do concurso, conquistando assim um lugar entre as candidatas a Miss Universo, depois de ter impressionado o júri com a sua história e determinação.

De Breda, no Sul dos Países Baixos, Rikkie Kollé assume que entre os seus objectivos de vida está o tornar-se “uma voz e um modelo a seguir”. E explica: “Sei melhor do que ninguém o que é sentirmo-nos sozinhos e não estarmos rodeados apenas de pensamentos positivos.”

As candidatas transgénero são aceites no concurso internacional desde 2012, depois da iminente desqualificação de uma concorrente canadiana, por ter nascido homem, ter gerado uma onda de críticas. Mas, o tema está mais presente do que nunca, depois de, no ano passado, o concurso ter passado a estar nas mãos da empresária tailandesa Anne Jakkapong Jakrajutatip, que é transgénero.

Jakrajutatip é uma celebridade tailandesa e activista pelos direitos transgénero, além de ser a principal accionista da produtora JKN Global Group Pcl (JKN), responsável pelas versões locais de reality shows como Project Runway ou Shark Tank, de que Anne (como também é conhecida) é apresentadora.

A magnata da comunicação social sempre se abriu publicamente sobre a sua experiência enquanto mulher transgénero, o que a motivou a criar a Fundação Life Inspired, onde dá a voz pelo direito à dignidade e igualdade de oportunidades para esta comunidade.

Comprar um projecto como a Miss Universo será mais um passo nesse caminho. “Às vezes o universo mexe com algumas coisas para permitir que outras fantásticas surjam. A mudança é sempre boa. De facto, a evolução é comum e os seres humanos são sempre sujeito da força da mudança”, escreveu Anne no Instagram, antes de ser anunciada a compra do concurso de beleza.