Pela primeira vez, a Miss Portugal é uma mulher trans, candidata a Miss Universo

Com quase um século de história, o concurso de beleza Miss Portugal coroou pela primeira vez uma mulher trans. A modelo Marina Machete recebeu o título na noite desta quinta-feira e será a representante de Portugal no concurso Miss Universo, que decorrerá a 18 de Novembro em El Salvador.

No feriado desta quinta-feira, 16 candidatas desfilaram em Borba, no distrito de Évora, pelo título de Miss Portugal. Foi a primeira vez que uma cidade alentejana acolheu a final da competição promovida pelo Concurso Nacional de Beleza.

Marina Machete, de 28 anos, foi a representante da vila de Palmela, em Setúbal, de onde é natural. Além de ser coroada miss, venceu na categoria que distingue a candidata mais confiante. Sucede à modelo Telma Madeira, que em Janeiro passado alcançou o top 16 no concurso Miss Universo, realizado em Nova Orleães, nos Estados Unidos.

"Orgulho em ser a primeira mulher trans a competir pelo título de Miss Universo Portugal", escreveu Marina nas redes sociais no início desta semana, antes de fazer história como a primeira mulher trans a vencer. "Durante vários anos não me foi possível participar e hoje orgulho-me de fazer parte deste incrível grupo de finalistas."

Já na competição global, não será a primeira, mas a terceira mulher trans a participar em representação do seu país. Em 2018, a sevilhana Angela Ponce foi coroada Miss Espanha e, portanto, escolhida para ser a face do país no palco internacional. Já neste ano, Rikkie Valerie Kollé, dos Países Baixos, será uma das concorrentes em competição com Marina Machete, depois de ter sido eleita miss do seu país.

Pouco depois de vencer o concurso nacional, em Julho, Rikkie denunciou uma avalanche de mensagens de ódio deixadas nas suas redes sociais. "Pensava que nos Países Baixos estávamos a aceitar bem... Mas os comentários de ódio mostram o outro lado da nossa sociedade. Espero que sirva como chamada de atenção", disse à Reuters. "Vêem-nos como monstros, a minha caixa de mensagens enche-se todos os dias de pessoas a desejar a minha morte."

O concurso Miss Universo só começou a permitir a participação de pessoas trans em 2021, na sequência de uma onda de crítica motivada pela desqualificação da concorrente trans canadiana Jenna Talackova.