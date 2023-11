Inquérito de Estimação: Ajuda Animais em Amarante

No nosso Inquérito de Estimação, damos palco a associações e grupos de ajuda de animais que o mundo deve conhecer. A Ajuda Animais em Amarante resgata cães e gatos abandonados no concelho.

Resgatar e cuidar de cães e gatos abandonados era já um trabalho diário quando, em 2015, surgiu a Associação Ajuda Animais em Amarante. Na verdade, o projecto acabou por ser uma continuação do trabalho que a junta de freguesia de Gondar, que pertence ao distrito do Porto, fazia com o projecto Ajuda Animais. E, desde essa altura, a luta pela causa animal passou a ser uma missão diária.

Depois de colocarem microchip aos animais, de os desparasitarem e vacinarem, a associação começa a fase seguinte: encontrar um dono que os acolha até ao fim da vida. Neste momento, explica a fundadora e voluntária Ana Teixeira, a Ajuda Animais em Amarante tem 55 animais ao seu cuidado. Destes, 25 cães vivem no abrigo, ao passo que outros 30, incluindo alguns gatos, foram entregues a famílias de acolhimento temporário.

A par dos resgates, a associação procura implementar campanhas de esterilização de animais de rua e projectos educativos em escolas que promovam o bem-estar das espécies. Enquanto isso, o único funcionário da associação e aos 30 voluntários garantem, diariamente, que os cães e gatos abandonados deixam de o ser.

Foto A associação tem 55 cães e gatos para adopção Ajuda Animais em Amarante

Uma medida prioritária pelos direitos dos animais

A nosso ver, seria a esterilização de todos os cães e gatos de forma a reduzir o número de animais errantes.

Um caso marcante

São vários os animais que nos marcaram quer pelo agradecimento que demonstram depois de resgatados, quer por lutarem por uma sobrevivência praticamente impossível. Um deles é o Justin, um cão de rua que era respeitado e acarinhado por uns e, às vezes, enxotado e pontapeado por outros. Um dia, começou a mostrar-se doente e debilitado e foi atropelado. Nessa altura, contactou-nos uma rapariga não ficou indiferente. O médico veterinário diagnosticou-lhe leishmaniose e levámo-lo para abrigo para ser tratado e medicado.

Foi o nosso companheiro de várias actividades, viveu connosco durante cerca de seis anos e conseguimos até que tivesse qualidade de vida. Hoje, a rapariga que o encontrou é voluntária da associação e o Justin será para sempre lembrado.

Ajuda Animais em Amarante Contactos | ajudaanimaisemamarante@gmail.com Instagram Facebook

Um conselho para quem quer adoptar um animal

Avaliar primeiro se tem tempo para dedicar ao novo membro da família antes de o adoptar. Os animais são seres sencientes, precisam de carinho, companhia, conforto, exercício físico e cuidados veterinários.

Um projecto que tem de ser conhecido

A nossa associação tem outros projectos dedicados à causa animal como o Empreender a Cuidar, que conta com a colaboração de empresas na ajuda social, o Apadrinha-me, que permite que as pessoas acompanhem e apoiem um determinado animal que vive connosco e o Educacão, um projecto a implementar no próximo ano lectivo nas escolas para sensibilizar os mais novos para o bem-estar animal.

Uma pessoa anónima que vale a pena conhecer

Destacamos o Eduardo Anjos, a pessoa que construiu, com as próprias mãos, a estrutura do abrigo e que transformou a antiga escola primária num espaço digno para os animais menos desejados viverem, alguns deles, para o resto da vida.