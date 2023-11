Segunda na TV: rainhas de todos os tempos e propostas para este milénio

Também é dia de estrear The Resort e ir até Compostela, com o diabo à solta em Lusitânia.

CINEMA

Mentes Perigosas

Nos Studios, 19h40

Uma professora (Michelle Pfeiffer) vai trabalhar para uma escola secundária flagelada por problemas sociais. Tem duas opções: desistir ou encontrar formas inovadoras de captar a atenção dos alunos. Baseado no livro My Posse Don’t Do Homework, de LouAnne Johnson, um filme de culto realizado por John N. Smith, ao ritmo de Gangsta’s paradise, do rapper Coolio.

Jane Eyre

Cinemundo, 20h35

Cary Fukunaga dirige esta versão, nomeada para um Óscar pelo guarda-roupa, do romance de Charlotte Brontë. Depois de uma juventude difícil, Jane Eyre (Mia Wasikowska) torna-se preceptora de uma menina francesa, protegida do rico e intimidante dono do castelo de Thornfield (Michael Fassbender). Acaba por se apaixonar por ele, sem imaginar o terrível segredo que irá descobrir e que a fará fugir.

SÉRIES

Lusitânia

RTP1, 21h01

Um demónio atrevido, um frade convencido e um padre assustadiço. É nestes termos que a RTP apresenta os principais intervenientes n’A aposta com o diabo, o segundo capítulo (de seis) da série antológica que aborda as lendas de um Portugal mitológico. A realização é de Frederico Serra; o argumento, de Nuno Soler. João Vicente, Igor Regalla, João Pedro Vaz, Carla Maciel, Cláudia Jardim, Maria Eduarda Laranjeira, Gustavo Pernadas e Valdemar Santos encarnam as personagens.

The Resort

TVCine Emotion, 22h10

Estreia. Com tons de comédia negra, registo de aventura e ares de true crime, a série americana segue um casal que vai passar uns dias a um resort de luxo e acaba por cair num teste ao seu (arrefecido) casamento de dez anos.

A trama começa quando ela descobre na selva um telemóvel antigo que está ligado a um mistério local: um caso com 15 anos, que “mistura o desaparecimento de dois jovens adultos, um homicídio e um furacão com uma força vista apenas uma vez a cada cem anos”, descreve o TVCine. Protagonizada por Cristin Milioti (Foi Assim Que Aconteceu) e William Jackson Harper (The Good Place), The Resort é uma criação de Andy Siara.

DOCUMENTÁRIOS

Caminhos de Compostela: Um Património Revelado

RTP2, 20h16

Escrita e realizada por Marie Perrin, este documentário de produção francesa calcorreia os caminhos de Santiago (a partir de França) para oferecer não uma jornada espiritual ou religiosa, mas um roteiro do património edificado – em muitos casos, listado como Património Mundial da UNESCO.

Esta “peregrinação” conta com a ajuda de especialistas para contar a(s) história(s) de lugares como a altaneira capela de Saint-Michel d’Aiguilhe, a catedral de Notre-Dame du Puy-en-Velay, a ponte Valentré de Cahors (também conhecida como “ponte do diabo”) ou a majestosa gare ferroviária de Canfranc.

Rainhas Que Mudaram o Mundo

História, 22h15

Estreia. Isabel, a “Rainha Virgem”, e Ana, a última monarca da casa Stuart, protagonizam o primeiro par de episódios da série documental que, anuncia o canal, “analisa em profundidade a vida de seis soberanas emblemáticas que exerceram um verdadeiro poder e influência, para reavaliar o seu impacto no curso dos acontecimentos”.

É debitada semanalmente, em dose dupla. Na próxima segunda-feira, permanece no seio da realeza britânica para lembrar o reinado de Vitória. Depois, recua ao Antigo Egipto, ao encontro de Hatshepsut, a primeira rainha-faraó. A 4 de Dezembro, as atenções viram-se para Leonor da Aquitânia e para a Boudica, a rainha-guerreira celta.

INFORMAÇÃO

Seis Propostas para Este Milénio

RTP3, 20h

Meia-hora diária para pensar o nosso tempo, com um grande tema por episódio (serão seis) e Anabela Mota Ribeiro a chamar à reflexão um conjunto de convidados oriundos das mais diversas áreas das artes e do saber. O programa, cujo título se inspira nas Seis Propostas para o Próximo Milénio de Italo Calvino, estreia-se hoje com Leveza, na companhia da artista plástica Ângela Ferreira e do professor e classicista José Pedro Serra.

Amanhã, o professor de filosofia António de Castro Caeiro e o físico Carlos Fiolhais vão estar a falar de Rapidez. Exactidão, Visibilidade, Multiplicidade, Começar e Acabar são os temas para os próximos dias.