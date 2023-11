Nápoles está a ser celebrada no Louvre com obras-primas

É uma das cidades no mundo que, pela sua energia e morbidez, pela miséria e nobreza, mais se revelaram (ou esconderam os seus segredos?) através do olhar dos cineastas que por ela se deixaram fascinar: Nápoles.

De Vittorio De Sica a Paolo Sorrentino, de Sophia Loren a Totò: eis o “cinema napolitano”, eis por isso “Nápoles no cinema”, conjunto de filmes que formam uma retrospectiva que decorre no Museu do Louvre, em Paris. Onde uma cidade está a ser celebrada numa exposição, Naples à Paris: Le Louvre invite le musée de Capodimonte, que resulta da colaboração do museu francês com a antiga residência de caça dos Bourbon que hoje é a sede de um dos maiores museus de Itália, onde as escolas de pintura italiana estão representadas, e de uma das mais importantes pinacotecas da Europa. Quer pela quantidade quer pela qualidade do património aí conservado.

60 das suas obras-primas, dos séculos XV a XVII, obras de Miguel Ângelo, Rafael, Masaccio, Bellini ou Parmigianino, podem agora ser vistas no Louvre durante seis meses. Em redor delas, o cinema, até 26 de Novembro: uma selecção de clássicos italianos e estrangeiros, duas cartas brancas a Isabella Rossellini, que é madrinha do festival, e ao realizador Paolo Sorrentino.

Foto Totò será homenageado na sessão de encerramento do ciclo, a 26 de Novembro

Isabella não é napolitana mas é uma apaixonada de Nápoles, como era o seu pai, Roberto, que a filmou, por exemplo, em Viagem a Itália (1954), O Milagre, um dos episódios de L'Amore (1948), ou Paisà (1946). Para além destas homenagens ao pai, Isabella fará descobrir aos espectadores do ciclo Passione, de John Turturro, documentário de 2010 sobre a canção napolitana, Così parlò Bellavista (1984), de Luciano De Crescenzo, e A Mão de Deus (2021), tributo de Sorrentino à sua cidade natal.

Ele próprio, Sorrentino, escolheu para o Louvre cinco filmes rodados em Nápoles: O Ouro de Nápoles, de Vittorio De Sica (1954), que fez de Sophia Loren, definitivamente, uma estrela e que é uma reserva que contém o ouro de Nápoles, de Totò a Eduardo De Filippo, Ricomincio da tre de Massimo Troisi (1981), actor de berço napolitano que fez parte do sucesso O Carteiro de Pablo Neruda (1994) mas que é um realizador injustamente pouco conhecido fora de Itália, Morte de um Matemático Napolitano, de Mario Martone (1992), ainda o título mais emblemático de um cineasta obcecado pela sua cidade, Vito e gli altri de Antonio Capuano (1991).

Em Outros Olhares sobre Nápoles, a proposta do crítico Antonio Monda far-se-á com As Mãos sobre a Cidade de Francesco Rosi (um filme de 1963 que neste momento pode ser visto no Nimas, em Lisboa, numa homenagem ao cineasta), Casamento à Italiana, de Vittorio de Sica (1964), um dos mais gloriosos, épicos com o par Sophia Loren/Marcello Mastroianni, Carosello Napoletano, de Ettore Giannini (1954), Le Quatro Giornnate de Napoli, de Nanni Loy (1962), sobre os quatro dias de revolta da cidade, no final de Setembro de 1943, contra a ocupação alemã, A Pele, de Liliana Cavani (1981) e The Talented Mr. Ripley, de Anthony Minghella (1999).

A soirée de encerramento do festival será dedicada a Totò.