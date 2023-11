Os militantes da JS com mais de 18 anos e os simpatizantes do PS poderão inscrever-se para votarem na eleição directa do novo secretário-geral do partido, que decorre nos dias 15 e 16 de Dezembro, confirmou ao PÚBLICO o deputado Pedro do Carmo, que preside à Comissão Organizadora do Congresso (COC).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt