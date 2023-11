A escritora britânica AS Byatt, vencedora do Prémio Booker em 1990 com o romance Possessão, uma história de amor, morreu na quinta-feira, em Londres, aos 87 anos, informou a sua editora, Chatto & Windus, do grupo Penguin Random House.

