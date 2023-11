IBM suspende anúncios no X devido a mensagens anti-semitas

A gigante da tecnologia IBM suspendeu a compra de anúncios na rede social X (o antigo Twitter), depois de uma organização não-governamental norte-americana de escrutínio dos media ter denunciado, na quinta-feira, que a publicidade da empresa surgiu ao lado de mensagens abertamente anti-semitas e de apoio a Adolf Hitler. Já nesta sexta-feira, a Administração Biden veio acusar o dono do X, Elon Musk, de fazer uma "promoção repugante" do anti-semitiso.

Num comunicado enviado ao jornal Financial Times, a IBM declarou ter "tolerância zero para o discurso de ódio e a discriminação", e anunciou "a suspensão imediata de toda a publicidade no X enquanto decorre uma investigação sobre esta situação inaceitável".

Na quinta-feira, a organização Media Matters publicou um artigo, ilustrado com captações de ecrã retirados da rede social X, onde se vêem anúncios publicitários da IBM e de outras empresas — incluindo a Apple, Oracle, Xfinity e Bravo — ao lado de posts em que a imagem de Hitler é usada para retratar um "despertar espiritual", e em que um utilizador enaltece políticas do regime nazi e afirma que "não existe nenhum argumento contra o Nacional-Socialismo além da negação da biologia/raça e da alegação de que os judeus são 'muuuito' incompreendidos".

No mesmo artigo, a Media Matters destaca aquilo que considera ser o papel importante do dono do X, o multimilionário Elon Musk, na promoção do anti-semitismo e do discurso de ódio através da rede social.

Na quarta-feira, Musk respondeu na sua conta no X — onde é seguido por 163 milhões de utilizadores, mais do que Barack Obama ou Cristiano Ronaldo, por exemplo — a um post considerado anti-semita por organizações como a Liga Contra a Difamação, e que faz eco das posições do atirador que matou 11 pessoas numa sinagoga em Pittsburgh, no estado norte-americano da Pensilvânia, em 2018.

"Não tenho qualquer interesse em defender os judeus ocidentais, que estão a chegar à conclusão de que o seu apoio às hordas de minorias que invadem os seus países parecem não gostar muito deles", disse um utilizador do X, numa mensagem que mereceu uma reacção positiva de Musk: "Disseste a verdade", comentou o empresário.

"Esta é, literalmente, a teoria da conspiração promovida pelo supremacista branco que cometeu um massacre na sinagoga de Pittsburgh. Musk concorda", salientou, também no X, Yair Rosenberg, repórter da revista The Atlantic.

Nesta sexta-feira, o vice-porta-voz da Casa Branca, Andrew Bates, veio condenar a reacção de Musk e aquilo que diz ser "a promoção repugnante de ódio racista e anti-semita" por parte do dono da rede social X.

"É inaceitável repetir a mentira hedionda que esteve na base do acto anti-semita mais mortífero da História americana", disse Bates, referindo-se ao massacre na sinagoga de Pittsburgh.