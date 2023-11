Fidelma Fitzpatrick: “Se ficarmos sem antibióticos, todas estas pessoas morrerão”

Adeus covid-19. Agora é a resistência antimicrobiana que preocupa a Europa

Resistência a antibióticos de última linha é a “grande dor de cabeça” dos hospitais portugueses

A comparação com as alterações climáticas encaixa que nem uma luva na resistência antimicrobiana: é um problema global que exige respostas globais, locais, mas também individuais, garante Fidelma Fitzpatrick.

A microbióloga irlandesa liderou o primeiro programa clínico para o combate à resistência antimicrobiana na Irlanda, há mais de uma década, e continua a investigar o tema quer no Hospital Beaumont quer na escola médica da Universidade Real de Cirurgiões (ambos na Irlanda). Não tem dúvidas de que a resistência antimicrobiana é um assunto actual e urgente — e que necessita do contributo de todos.

A resistência antimicrobiana é a maior preocupação que temos em mãos após a covid-19?

Sem dúvida. Os antibióticos estão na base de quase tudo o que fazemos em saúde. Todos os dias as pessoas estão vivas porque tomam antibióticos profilácticos antes de uma cirurgia ou para prevenir uma infecção durante a quimioterapia ou um transplante. E, claro, usamos os antibióticos para tratar infecções. Portanto, se ficarmos sem antibióticos, todas estas pessoas morrerão. E não poderemos fazer transplantes, nem usar quimioterapia.

O grande problema é que estas bactérias são sobreviventes natas. Existem há milhões de anos e uma das suas especialidades é desenvolver resistências. Imagine, se fosse uma bactéria e visse um antibiótico, só teria duas escolhas: morrer ou viver. A escolha é fácil e, portanto, a bactéria torna-se resistente ao antibiótico.

Nesta última década percebemos que esta é uma realidade muito premente porque boa parte dos cuidados de saúde depende disto [dos antimicrobianos]. E não estamos a conseguir criar novos antibióticos como o fizemos entre os anos 1940 e 1960. E assim, inevitavelmente, vamos ter todas estas bactérias resistentes e não há antibióticos suficientes [para combatê-las]. Está a ser um jogo de sentido único — e isso é um desafio enorme.

E qual é a maior dificuldade no combate à resistência antimicrobiana?

A resistência antimicrobiana é parecida com as alterações climáticas. Se algo é um grande, grande problema, todos precisam de meter as mãos na massa. Mas, por vezes, o indivíduo pode-se perder e achar que é um problema tão grande que a responsabilidade não é dele — é dos governantes.

Este é um aspecto essencial no combate à resistência antimicrobiana. Precisamos de unir esforços, globalmente, para reverter a situação. E também precisamos de transmitir a mensagem de que uma única pessoa tem poder de ajudar a reverter a situação, caso contrário sentir-se-ão impotentes.

Quais são essas pequenas acções que qualquer um de nós pode fazer?

Antes de mais, informem-se. Descubram o que é a resistência antimicrobiana, quão comum é no vosso país, o que significa e como vos pode afectar.

Outra coisa que cada um de nós pode fazer é manter-se saudável e prevenir infecções — assim, evitamos tomar antibióticos. Isto significa ter uma boa higiene, incluindo uma boa higiene alimentar [como lavar os alimentos, por exemplo], e tomar as vacinas necessárias, principalmente se for uma pessoa vulnerável ou com outros problemas de saúde. Além disso, é importante manter uma vida saudável, com boa alimentação e exercício físico.

Há mais uma coisa: se lhe for prescrito um antibiótico, é importante lembrar-se de que é um medicamento muito específico. Um antibiótico para tratar uma infecção de pele não funciona contra uma infecção renal. É por isso que, se lhe for prescrito um antibiótico, nunca o deve partilhar com outra pessoa. Por outro lado, também são medicamentos e os medicamentos podem ser danosos — e ao partilhar com outra pessoa pode estar a fazer-lhe mal. E estes medicamentos são prescritos durante um período temporal por uma razão: é importante cumprir essa prescrição.

São três coisas simples em que todas as pessoas podem ajudar: informem-se, mantenham-se saudáveis e, se tiverem de tomar antibióticos, cumpram a prescrição. E isto é algo que todos podemos — e devemos — fazer.