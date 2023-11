PSP chamada à reitoria da Universidade de Lisboa depois de activistas invadirem edifício

A PSP foi chamada à reitoria da Universidade de Lisboa, na Alameda da Universidade, no final da tarde desta sexta-feira, depois de um grupo de activistas pelo clima ter invadido o edifício. “Não tinha outra maneira de garantir a segurança”, justifica o reitor, Luís Ferreira, que confirma o pedido de intervenção das autoridades.

Durante a tarde, dezenas de estudantes manifestaram-se em frente à reitoria da Universidade de Lisboa. Protestaram “contra os combustíveis fósseis e contra os ataques recorrentes desta instituição à liberdade de expressão", contam os activistas em comunicado.

Nos últimos dias, em resultado de uma nova onda protagonizada pelo movimento Greve Climática Estudantil, têm sido vários os protestos em instituições de ensino. A PSP foi chamada a intervir na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH), da Universidade Nova de Lisboa, e também na Faculdade de Psicologia, da Universidade de Lisboa.

Foto As inscrições feitas pelos estudantes DR

Os ânimos aqueceram depois das 17h. O vice-reitor João Reis Peixoto saiu da reitoria para falar com os estudantes, que o instaram a condenar a intervenção das autoridades policiais nas faculdades ao longo dos últimos dias.

Quando o responsável regressou ao edifício, foi seguido por duas estudantes, que tentaram entrar na reitoria. “Foram entaladas na porta pelos seguranças do edifício”, acusam os activistas.

O reitor da Universidade de Lisboa, Luís Ferreira, tem uma versão diferente. As jovens, de facto “ficaram entaladas”, mas as portas foram “prontamente abertas para as deixas entrar e evitar ferimentos”.

A reitoria acabou cercada pelos jovens, que pintaram as fachadas, forçando as portas do edifício. Um grupo de pouco mais de uma dezena de activistas acabou por entrar na reitoria da Universidade de Lisboa, sentando-se no seu interior do edifício.

Face à ocupação, a reitoria pediu a intervenção das autoridades policiais. “Houve destruição de propriedade pública”, acusa o reitor da Universidade de Lisboa, Luís Ferreira, citando as pinturas na fachada – que os próprios estudantes assumem ter feito em comunicado – e a destruição dos fechos das portas.

“Temos aqui dentro uma exposição de valor incalculável, que tinha de ser preservada”, acrescenta o mesmo responsável. “Não tinha outra maneira de garantir a segurança. Quando chamo a polícia é mesmo como último recurso.”

Foi o próprio responsável quem contactou o jornal a contar o sucedido, minutos depois de uma conversa sobre as manifestações pelo clima nas universidades, para um outro trabalho do PÚBLICO.

A “onda de acções” em escolas secundárias e universidades, que reivindica o fim dos combustíveis fósseis até 2030 e electricidade 100% renovável e acessível até 2025, é protagonizada pelo movimento Greve Climática Estudantil e decorre desde segunda-feira. Em comunicado, os estudantes prometeram “parar escolas e instituições” e avisam que “as instituições e o sistema fóssil não vão ter paz até haver um compromisso com o nosso futuro”.