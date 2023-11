Biden e XI anunciam “progressos reais” após conversa de quatro horas mas chocam na questão de Taiwan

“Estamos de volta à comunicação directa, clara e aberta”, anunciou Joe Biden após quatro horas de conversações “francas e construtivas” com Xi Jinping, em que os presidentes dos EUA e da China acordaram retomar as comunicações militares e combater a produção de fentanil. Mas no final da conferência de imprensa na qual enumerou os “progressos reais” na relação entre as duas potências, o líder norte-americano decidiu não esconder a sua opinião na resposta a uma pergunta de um jornalista: é Xi é um ditador?

