Tudo começou com Victoria Montanari, a influenciadora portuguesa que publicou um vídeo no TikTok, no qual explicava como se veste uma portuguese girl (uma rapariga portuguesa). “É tudo sobre combinar os padrões errados da forma certa”, ouve-se no vídeo, que conta com cinco milhões de visualizações e 642 mil gostos. Os comentários negativos não demoraram a aparecer.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt