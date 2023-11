Arcos de Valdevez inaugura “jornadas científicas” para revelar “o mundo maravilhoso dos cogumelos”

O município minhoto acolhe O mundo maravilhoso dos cogumelos – primeiras jornadas científicas no dia 9 de Dezembro, com passeio micológico, várias exposições e gastronomia.

Arcos de Valdevez lança as “primeiras jornadas científicas” para dar a conhecer “o mundo maravilhoso dos cogumelos”. A primeira edição do evento decorre no dia 9 de Dezembro (sábado), e tem como objectivo mostrar “as espécies de fungos que ocorrem nesta altura do ano, num local de extrema beleza que é a floresta encantada de Miranda”, anuncia a organização em comunicado.

O programa bem recheado prevê um percurso micológico, que contará com a presença de quatro especialistas: José Manuel Costa, da Escola Superior Agrária de Viseu; Isabel Santos, credenciada pela Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR); Pedro Sousa, técnico de Ambiente e Recursos Naturais; e Pedro Capela, da Fungifresh, produtora de cogumelos.

Às 12h30, Pedro Sousa lidera a actividade "Vamos fazer uma empanada de boletos", à qual se segue o almoço, um “piquenique partilhado” na Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Miranda. Para a tarde está agendada uma conversa sobre as principais espécies comestíveis de cogumelos e confusões perigosas, com José Manuel Costa (16h), e um workshop de produção de cogumelos em troncos, com Joaquim Cunha Velho, professor de Biologia e Geologia.

Serão ainda inauguradas duas exposições: O mundo maravilhoso dos cogumelos: uma visão das artes e do olhar dos alunos, criada em parceria com o agrupamento de escolas do concelho; e Himalaya – a luz de uma vida, promovida pelo Instituto Padre Himalaya. Às 20h, arranca o showcooking e jantar micológico, com a Cake Bakery by Susana Sá.

Organizada pelo Centro Ciência Viva dos Arcos - Oficinas de Criatividade Himalaya e pelo Município de Arcos de Valdevez, a iniciativa procura ainda “assinalar a data de nascimento do padre Himalaya”, nascido Manuel António Gomes em 1868 em Santiago de Cendufe, “o inventor de Arcos de Valdevez”.

O evento é de “inscrição obrigatória e com vagas limitadas”, “sendo necessária uma inscrição por cada participante”. Formulário aqui.