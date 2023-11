Santa-Bárbara e José Afonso: nove capas de discos para a história, agora em livro

Os dois Josés, Afonso e Santa-Bárbara, conheceram-se ainda nos anos 1960 e dessa ligação, e amizade de muitos anos, nasceram nove capas de discos que todos hão-de conhecer de vista, ignorando-lhes no entanto a história. Pois é essa história que, a partir desta sexta-feira, passa a estar publicamente disponível no livro Santa-Bárbara, Capista de Zeca, da autoria de Abel Soares da Rosa, apaixonado por música e autor de vários livros sobre os Beatles e os Rolling Stones em Portugal. Editado pela Lusitanian, com o selo Mais 5 (que tem assegurado desde 2021, sob a supervisão da família do cantor, a edição definitiva dos álbuns de José Afonso), o livro é lançado esta sexta-feira em Lisboa, no Espaço Cultural Cinema Europa (a Campo de Ourique), com Abel Soares da Rosa, José Santa-Bárbara e João Morais, com João Afonso (sobrinho do cantor) como convidado especial. A apresentação é de Jorge Abegão.

