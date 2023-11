Glifosato: herbicida aprovado por mais uma década na União Europeia

Comissão Europeia dá luz verde à renovação da licença para o uso agrícola do glifosato, uma vez que os Estados-membros não chegaram a um consenso sobre a polémica substância usada em herbicidas.

A Comissão Europeia vai aprovar, por mais uma década, a utilização agrícola do glifosato – o ingrediente activo de um dos herbicidas mais usados em Portugal. Esta decisão surge na sequência de uma votação realizada esta quinta-feira, em Bruxelas, na qual os Estados-membros da União Europeia não chegaram a um consenso sobre a renovação da licença desta substância química.

Um consenso é alcançado quando pelo menos 15 dos 27 países da União Europeia votam contra ou a favor, permitindo assim a formação de uma “maioria qualificada” capaz de fazer avançar ou travar uma proposta. Esta quinta-feira, pela segunda vez consecutiva, a votação não alcançou a maioria necessária (que corresponde a pelo menos 65% da população do bloco europeu).

Não havendo uma “maioria qualificada” nesta segunda votação, cabe agora à Comissão Europeia deliberar sobre a renovação da licença do glifosato antes de 15 de Dezembro de 2023 (data em que expira a actual licença para o uso agrícola desta substância química). E a decisão já era previsível, tendo em conta o parecer favorável de duas entidades europeias: Bruxelas vai dar luz verde ao glifosato por mais uma década.

“Com base em avaliações de segurança abrangentes realizadas pela Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) e pela Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA), juntamente com os Estados-membros, [a Comissão Europeia] irá agora proceder à renovação da aprovação do glifosato por um período de dez anos, sujeito a certas novas condições e restrições”, refere um comunicado divulgado esta quinta-feira.

Entre as restrições previstas na nova licença estão não só o uso do glifosato como dessecante (ou seja, capaz de remover a humidade) antes da colheita, mas também a adopção de medidas para proteger organismos que, apesar de não serem ervas conhecidas como “daninhas”, acabam por ser afectados pela substância química.

Reacções à renovação da licença

A associação ambientalista Zero considera que esta decisão é “uma oportunidade perdida” e lamenta que a Comissão Europeia não formule outra proposta.

“A renovação da substância activa glifosato para mais uma década, perante preocupações substanciadas, constitui uma oportunidade perdida. Uma outra proposta da Comissão seria necessária, para promover um caminho para diminuir a dependência desta substância com efeito herbicida (a vasta maioria dos herbicidas usado na União Europeia são à base de glifosato) e diminuir os riscos associados ao uso alargado que se verifica”, afirma ao PÚBLICO Pedro Horta, responsável da Zero para a área de sistemas agrícolas.

Pedro Horta frisa ainda que a decisão contraria a regulação do uso de herbicidas e a obrigatoriedade de adopção de boas práticas fitossanitárias, preconizadas pela estratégia europeia Do Prado ao Prato e pelo Pacto Ecológico Europeu.

“Este novo fracasso em obter consenso dos Estados-membros a favor de uma renovação do glifosato por 10 anos mostra que se tornou politicamente impossível continuar a ignorar a ciência”, afirma Natacha Cingotti, líder para o programa de saúde e substâncias químicas da Aliança para o Ambiente e a Saúde (HEAL, na sigla em inglês), uma organização europeia sem fins lucrativos.

Natacha Cingotti considera inaceitável que a Comissão ainda planeie avançar com proposta, considerando não só a quantidade de provas científicas dos impactos da substância na saúde humana, mas também todo “o sofrimento envolvido”.

“Embora não possamos desfazer as décadas de exposição, a Comissão Europeia ainda pode aproveitar esta oportunidade para deixar cair a proposta e fazer uma inversão de marcha, apostando em práticas agrícolas mais sustentáveis”, diz a responsável num comunicado da HEAL.

Indústria química aplaude decisão

O pedido de renovação da licença partiu de um colectivo de empresas que se auto-denomina Grupo de Renovação do Glifosato (GRG), e reúne gigantes da indústria química como a Bayer, a Nufarm e a Syngenta. Num comunicado divulgado esta quinta-feira, o GRG aplaude a decisão da Comissão Europeia, sublinhando as vantagens agrícolas e ambientais da substância química.

“É essencial manter a caixa de ferramentas dos agricultores bem equipada com instrumentos eficazes e seguros para controlar as ervas daninhas, contribuindo não só para a segurança alimentar europeia, mas também para facilitar a conservação e sistemas agrícolas regenerativos (quando [o glifosato] é combinado com uma série de novas soluções agrícolas)”, refere o comunicado.