Estados da União Europeia não chegam a acordo sobre renovação do uso do glifosato

Os 27 países não chegaram a um consenso sobre a renovação da licença, por dez anos, do uso agrícola do glifosato. Esta substância controversa está presente nos herbicidas mais utilizados em Portugal.

A proposta de renovação do uso do glifosato por mais dez anos, que foi votada esta sexta-feira em Bruxelas, não obteve “maioria qualificada” entre os 27 Estados-membros da União Europeia. Uma nova votação deverá ter lugar na primeira quinzena de Novembro. A ausência de “maioria qualificada” poderá deixar nas mãos da Comissão Europeia a decisão de renovar ou não a licença daquela substância para uso agrícola.

“A proposta [da Comissão Europeia], que se baseia num parecer emitido pela Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA), será submetida à Comissão de Recurso. Espera-se que a comissão discuta e vote a proposta da Comissão na primeira quinzena de Novembro”, lê-se num comunicado da Comissão Europeia, que relata o resultado da votação que hoje decorreu em Bruxelas e que deixa, para já, a renovação do uso do glifosato num impasse.

Se não for alcançado em Novembro um consenso sobre a renovação do glifosato – o ingrediente activo dos herbicidas mais utilizados na Europa –, esta ausência de “maioria qualificada” deixa nas mãos da Comissão Europeia a decisão de renovar ou não a licença daquela substância para uso agrícola. Como foi a própria Comissão a formular a proposta que está em cima da mesa, esta naturalmente daria luz verde à renovação (nesse cenário hipotético).

A “maioria qualificada” é um patamar de consenso alcançado quando pelo menos 15 países votam a favor ou contra, permitindo que uma proposta da Comissão Europeia avance ou seja bloqueada. A maioria de 15 países representa pelo menos 65% da população da União Europeia.

Na votação desta sexta-feira, diferentes países pretendiam abster-se, como a Bélgica e os Países Baixos. A França absteve-se, de acordo com o Le Monde. A Alemanha, a Áustria e o Luxemburgo votariam contra, segundo a mesma fonte.

A utilização do glifosato, uma substância química capaz de matar ervas não desejadas, foi aprovada na União Europeia pela última vez em 2017. A licença tinha um prazo de cinco anos (em vez de 15, o período máximo), pelo que expiraria em Dezembro de 2022. Houve uma prorrogação por mais um ano, o que significa que Bruxelas tem de definir até ao próximo dia 15 de Dezembro o futuro do glifosato no espaço europeu.

Indústria química mantém-se confiante

O pedido de extensão da licença do produto partiu de colectivo de empresas que se auto-intitula Grupo de Renovação do Glifosato (GRG), e agrega gigantes da indústria química como a Bayer, Syngenta e Nufarm. Num comunicado divulgado esta sexta-feira, o grupo manifestou-se “confiante” com a renovação da licença para uso agrícola.

“O GRG continua confiante de que a renovação da aprovação do glifosato será finalmente concedida, uma vez que a proposta se baseia nas fortes conclusões baseadas na ciência das autoridades competentes, incluindo a EFSA, que não encontraram quaisquer resultados críticos área de preocupação. As conclusões da EFSA são consistentes com as avaliações dos principais organismos reguladores da saúde em todo o mundo, resultantes de quase 50 anos de ciência”, referem os fabricantes de herbicidas agrícolas.

Estas empresas ligadas à produção e distribuição de produtos com glifosato pretendiam renovar a licença por um período máximo, ou seja, 15 anos. A Comissão Europeia preferiu optar por um prazo menor, propondo a prorrogação por mais uma década, dada a controvérsia que paira sobre esta substância química.

Em 2015, a agência da Organização Mundial de Saúde dedicada ao cancro considerou, no âmbito de uma monografia, que a substância era provavelmente cancerígena para os seres humanos. Outras agências internacionais, incluindo a Agência Europeia de Produtos Químicos, classificaram o glifosato como não cancerígeno.

“O comité constatou que as provas científicas disponíveis não atendiam aos critérios para classificar o glifosato como tóxico para um órgão [humano] específico, ou como substância cancerígena, mutagénica ou reprotóxica [capaz de ter efeitos nocivos no processo reprodutivo]”, afirmou Comité de Avaliação dos Riscos da Agência Europeia de Produtos Químicos, em Maio de 2022, numa nota de imprensa.