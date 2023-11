Um Homicídio no Fim do Mundo, a série que critica os policiais clássicos

A nova série de Brit Marling e Zal Batmanglij (The OA) estreou-se nesta terça-feira na Disney+ . Com Clive Owen e Emma Corrin, é um mistério e uma crítica tecnológica.

A premissa de Um Homicídio no Fim do Mundo, a série de Brit Marling e Zal Batmanglij (The OA) que se estreou nesta terça-feira na Disney+, é familiar ao ponto de ser cliché: um grupo de convidados é atraído para um local remoto depois de aceitar condições que tornam a fuga quase impossível. Esta é, obviamente, a configuração que Agatha Christie tornou famosa no seu romance de 1939 No Início, Eram Dez… — o livro de mistério mais vendido de todos os tempos — e a fórmula que o cineasta Rian Johnson utiliza no filme de 2022 Glass Onion: A Knives Out Mystery, que acrescentou um milionário detestável à receita.