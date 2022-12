Glass Onion: um cadáver de sobremesa

A nova aventura do detective Benoit Blanc em nada fica atrás do original Knives Out — é outro mistério policial satírico impecavelmente apresentado, infelizmente restrito ao pequeno ecrã do Netflix.

Três anos depois do delicioso Knives Out – Todos São Suspeitos, com uma pandemia pelo meio, Rian Johnson propõe-nos uma nova aventura do detective Benoit Blanc (Daniel Craig a curtir que nem um castor) que se continua a alimentar em doses iguais de Agatha Christie, do momento sociopolítico e de Crime, Disse Ela (e por esta altura o leitor até já poderá saber porquê mas não conte connosco para o dizer).