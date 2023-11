Líder da Universidade de Aveiro recolheu o apoio de dois terços das instituições de ensino superior com assento naquele organismo. Já assumiu as funções que vai ocupar nos próximos três anos.

O reitor da Universidade de Aveiro, Paulo Jorge Ferreira, é o novo presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), tendo sido escolhido por dois terços das instituições de ensino superior que têm assento naquele organismo. A decisão dos reitores foi tomada na tarde desta terça-feira, 14 de Novembro, numa reunião que aconteceu em Braga.

O novo presidente do CRUP já assumiu funções, tendo conduzido a segunda parte da reunião realizada na Universidade do Minho. Vai cumprir um mandato de três anos.

As universidades apresentavam-se divididas para esta eleição, mas o resultado foi mais desequilibrado do que era esperado. Paulo Jorge Ferreira teve 11 dos 16 votos em disputa. O outro candidato, o reitor da Universidade do Minho, Rui Vieira de Castro, foi escolhido por apenas cinco dos seus homólogos, não tendo conseguido apoios para lá do grupo das maiores universidades nacionais que o apoiavam.

Não foi a primeira vez que houve divisões no CRUP em momento eleitoral, mas desta vez é o dinheiro público para o sector a marcar as maiores divergências entre as instituições. No Verão, o Governo apresentou uma nova fórmula de financiamento – que já tem reflexos no Orçamento do Estado para 2024.

Este modelo continua a ser largamente baseado (70% da verba disponível) no número de estudantes inscritos em cada instituição de ensino superior. Os restantes 30% são destinados a corrigir as divergências entre o valor da dotação do Estado recebido por algumas instituições e aquilo a que teriam direito se a fórmula anterior tivesse sido aplicada, devido ao crescimento conseguido nos últimos anos.

Essa solução acentuou as divergências entre as universidades nacionais, com as instituições de menor dimensão, que se sentem particularmente atingidas pela medida do Governo, a mobilizarem-se em torno da candidatura de Paulo Jorge Ferreira, reitor da Universidade de Aveiro. Este professor catedrático, de 61 anos, é doutorado em Engenharia Electrotécnica e dirige a Universidade de Aveiro desde 2019. Foi reeleito em 2022 e tem mandato até 2026.

Não é, de resto, a primeira vez que Paulo Jorge Ferreira se candidata à liderança do CRUP. Há três anos foi o opositor do reitor da Universidade do Porto, António Sousa Pereira, quem acabaria eleito na segunda volta, por um voto de vantagem, depois de a primeira votação ter terminado empatada.

O candidato derrotado, Rui Vieira de Castro, 65 anos, foi um dos principais defensores, ao lado da reitora do Iscte – Instituto Universitário de Lisboa, Maria de Lurdes Rodrigues, de uma solução política que permitisse reforçar o défice de financiamento público apresentado por algumas instituições de ensino superior, um dos motivos de divergência no seio do CRUP.

No CRUP têm assento as 14 universidades públicas, além da Universidade Católica Portuguesa e do Instituto Universitário Militar. Todas as instituições têm um voto na hora de escolher o líder do organismo.