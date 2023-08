Governo quer fundos regionais e privados a financiar ensino superior

Fundos regionais geridos pelas regiões autónomas ou pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), mas também verbas das autarquias e até mesmo de instituições privadas podem passar a pagar o funcionamento das instituições de ensino superior nos próximos anos. É pelo menos essa a intenção do Governo, que criou a figura dos contratos-programa de desenvolvimento no novo modelo de financiamento, que tem vindo a ser discutido com os parceiros do sector desde o mês passado.

