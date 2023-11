Impostos, habitação ou hidrogénio: as últimas propostas dos partidos para o OE2024

Os partidos cruzam prioridades na redução do IRS, na revogação do IUC, na contabilização do tempo dos professores ou na redução dos custos dos transportes.

Até às 20h desta terça-feira, o último dia de entrega das propostas de alteração ao Orçamento do Estado (OE) para 2024 (o prazo terminava às 23h45), eram já mais de 1600 as iniciativas a que os partidos haviam dado entrada no Parlamento para mudar a proposta do Governo. A redução do IRS e a revogação do IUC é ponto assente para quase todos. Mas se, à direita, o foco está na descida de impostos, à esquerda a aposta está no hidrogénio e na habitação. Inclusive para o PS que, como avançou o PÚBLICO, vai propor um benefício fiscal nas rendas do alojamento estudantil.