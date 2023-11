Agora é oficial: Brad Pitt já apresenta Inés de Ramon como sua namorada

O actor Brad Pitt e a vice-presidente da marca de jóias Anita Ko, Inés de Ramon, já aparecem juntos há um ano. Mas, agora, assumem-se como namorados, noticiou a People. “Esta é a primeira relação séria de Brad [Pitt] desde o divórcio. Ele apresenta [Inés de Ramon] como sua namorada”, contou uma fonte não identificada à revista.

Pitt, de 59 anos, e Ines de Ramon, de 31, surgiram pela primeira vez lado a lado, a 13 de Novembro do ano passado, depois de terem sido vistos juntos num concerto de Bono com Cindy Crawford, Rande Gerber e Sean Penn.

Antes deste romance, o actor ter-se-á relacionado com as modelos Emily Ratajkowski e Nicole Poturalski, sem que, porém, os casos tenham assumido contornos mais sérios. Brad Pitt separou-se de Angelina Jolie em 2016. O ex-casal, que chegou a ser conhecido por Brangelina, uma mistura do nome do actor com o da actriz, aproximou-se durante as gravações do filme Mr. e Mrs. Smith, em 2004, quando fizeram par romântico. Então, Pitt ainda era casado com a actriz Jennifer Aniston, da série Friends, tendo-se divorciado em 2005. Em Abril de 2012, Pitt e Jolie ficaram noivos e o casamento foi celebrado em 2014. Os dois partilham seis filhos — Maddox, Zahara, Shiloh, Pax, Vivienne e Knox — que os mantêm envolvidos numa batalha legal.

Inés de Ramon é formada em gestão de empresas pela Universidade de Genebra, com o curso terminado em 2013. Nesse mesmo ano começou a trabalhar no departamento de joalharia da Christie's e essa acabaria por se tornar a sua especialização, depois de uma passagem pela companhia de luxo Grisogono. Hoje, é a vice-presidente da marca de jóias Anita Ko, onde está há quatro anos. Tem ainda formação em diamantes e em pedras preciosas coloridas, com certificação pelo Instituto norte-americano de Gemologia.

Apesar da postura discreta e de não ter redes sociais públicas, Inés de Ramon não é uma estranha em Hollywood pois já foi casada com o actor Paul Wesley de Diários do Vampiro. Os dois tornaram a relação oficial em Julho de 2018, quando o namorado partilhou uma fotografia onde surgia com as actrizes Jessica Szohr e Nina Dobrev, ao lado da designer de jóias.

O casamento aconteceria de forma privada em 2019 e só chegaria ao conhecimento do público depois de ambos apareceram em Nova Iorque de alianças. A 23 de Julho de 2020, mais um ano depois de os rumores terem começado, Inés publicaria uma fotografia do casal no Instagram privado a propósito do aniversário do enlace, onde aparecia com um vestido branco a beijar o marido na praia.

Ramon e Wesley partilhavam um cão, Greg, que adoptaram durante a pandemia. O divórcio aconteceria em Maio de 2022, depois de três anos de casamento. “A decisão da separação é mútua”, confirmou à People um representante do casal.