Quem é Ines de Ramon, a companhia de Brad Pitt?

​Brad Pitt celebrou 59 anos este domingo, 18 de Dezembro, mas não foi a idade do actor, nem a festa de aniversário que despertou atenção. Foi, sim, a sua companhia, Ines de Ramon, que intrigou os fãs. Não é a primeira vez que os dois surgem juntos e agora as suspeitas de que a empresária de joalharia é a nova namorada de um dos mais badalados actores de Hollywood parece vir a confirmar-se.

Já em Novembro, depois de Pitt e Ramon, terem sido visto juntos num concerto de Bono, em Los Angeles, ao lado da supermodelo Cindy Crawford e do marido Rande Gerber, a revista People avançava que a mulher de 32 anos seria a nova namorada da estrela de Ocean’s Eleven. Este mês, a dupla voltou a surgir na estreia do filme Babylon, protagonizado pelo actor.

Ainda sem uma confirmação oficial por parte do ex-marido de Angelina Jolie, nem dos seus representantes, Pitt não se coíbe de aparecer em público com a suposta namorada, depois de estar solteiro desde o polémico divórcio em 2016. Não se sabe igualmente como se terão os dois conhecido.

De acordo com o perfil de LinkedIn, Ines de Ramon é formada em gestão de empresas pela Universidade de Genebra, com o curso terminado em 2013. Nesse mesmo ano começou a trabalhar no departamento de joalharia da Christie's e essa acabaria por se tornar a sua especialização, depois de uma passagem pela companhia de luxo Grisogono.

Hoje, é a vice-presidente da marca de jóias Anita Ko, onde está há três anos. Tem ainda formação em diamantes e em pedras preciosas coloridas, com certificação pelo Instituto norte-americano de Gemologia.

Não é clara a nacionalidade de Ines, mas, de acordo com a rede social profissional, francês é a sua língua nativa. Também será fluente em alemão, espanhol, italiano e, claro, inglês, já que vive nos EUA há pelo menos três anos.

A joalharia não é, todavia, a única paixão de Ramon, que trabalha também como coach de nutrição, na sequência de uma formação do Instituto de Nutrição Integrativa.

Casamento com Paul Wesley

Apesar da postura discreta e de não ter redes sociais públicas, Ines de Ramon não é uma estranha em Hollywood pois já foi casada com o actor Paul Wesley de Diários do Vampiro. Os dois tornaram a relação oficial em Julho de 2018, quando o namorado partilhou uma fotografia onde surgia com as actrizes Jessica Szohr e Nina Dobrev, ao lado da designer de jóias.

O casamento aconteceria de forma privada em 2019 e só chegaria ao conhecimento do público depois de ambos apareceram em Nova Iorque de alianças postas. A 23 de Julho de 2020, mais um ano depois de os rumores terem começado, Ines publicaria uma fotografia do casal no Instagram privado a propósito do aniversário do enlace, onde aparecia com um vestido branco a beijar o marido na praia.

Ramon e Wesley partilhavam um cão, Greg, que adoptaram durante a pandemia. O divórcio aconteceria em Maio de 2022, depois de três anos de casamento. “A decisão da separação é mútua”, confirmou à People um representante do casal.

Ines surgiria, pela primeira vez, com Brad Pitt a 13 de Novembro. As fotografias de ambos a trocarem carinhos seriam divulgadas pelo tablóide britânico Daily Mail. Depois do divórcio com Angelina Jolie, em 2016, o actor já teve ligações com várias mulheres, incluindo a actriz Emily Ratajkowski, com quem foi visto há vários meses.