Trabalhadores estrangeiros descontaram 1700 milhões de euros até Agosto

Os 720 mil estrangeiros a trabalhar em Portugal contribuíram, até Agosto, com 1700 milhões de euros para a Segurança Social. A ministra do Trabalho e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, que falava hoje no Parlamento acerca da proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2024, disse que, no total de 2022, os trabalhadores estrangeiros contribuíram com 1800 milhões de euros, enquanto este ano os 720 mil trabalhadores estrangeiros existentes descontaram para a Segurança Social 1700 milhões de euros só até Agosto.

Para a governante, estes dados mostram a importância de Portugal ser "um país aberto e que faz da sua abertura aos outros uma forma de garantir maior crescimento e maior capacidade de desenvolvimento social".

A ministra do Trabalho disse ainda que os números "quebram o mito e o tabu" de que os trabalhadores estrangeiros são desqualificados, referindo que, se for excluído o sector da construção civil, "mais de 50% dos novos postos de trabalho [de trabalhadores estrangeiros] estão relacionados com actividades tecnológicas, de consultoria, com actividades técnicas de especialização".

"Portugal é de todos, é para todos os que escolhem Portugal para viver, é de todos que a riqueza de Portugal se constrói, garantindo condições de trabalho dignas e em igualdade de circunstância como qualquer outra pessoa", afirmou.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social esteve hoje no parlamento a defender OE para 2024, no último dia de audições sectoriais, tendo destacado - como em situações recentes anteriores - a baixa taxa de desemprego actual e a existência de cinco milhões de trabalhadores activos a descontar para a Segurança Social.