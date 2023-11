UHF celebram 45 anos ao vivo em Almada: “Vai ser uma viagem pela nossa história”

Com um disco recém-lançado, Novas Canções de Bem Dizer, os UHF celebram na sua cidade 45 anos de palcos. Sábado, dia 18, com Pedro e os Lobos na primeira parte.

Foi num dia 18 de Novembro que os UHF deram aquele que consideram o seu primeiro concerto fora da cidade que os viu nascer, Almada. Foi em Lisboa, em 1978. Passados exactamente 45 anos e muitas centenas de concertos, voltam a subir a um palco no dia 18 de Novembro, mas desta vez em Almada, para celebrarem esse marco na vida do grupo como uma viagem pela sua história. É já este sábado, às 21h, no Salão de Festas da Incrível Almadense, com os também almadenses Pedro e os Lobos na primeira parte. Integrado nas comemorações dos 50 anos de elevação de Almada a cidade, a entrada neste espectáculo é livre, sujeita à lotação da sala, com levantamento prévio de pulseiras (bilhetes) no Fórum Municipal Romeu Correia, segundo aviso da organização.